Ilık ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika

Ilık ve yağışlı hava geliyor

10.12.2020 09:47
Ilık ve yağışlı hava geliyor, System.String[]

ANTALYA Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin bugünden itibaren 15 Aralık günü saat 18.00'e kadar Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde olacağı, yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

ANTALYA Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin bugünden itibaren 15 Aralık günü saat 18.00'e kadar Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde olacağı, yağışların zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, Türkiye'nin 10 Aralık Perşembe gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı sistemlerin etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Önümüzdeki hafta ortasına kadar batı, güney ve iç bölgelerde aralıklarla görülecek yağışların, özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Antalya bölgesi için sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölge genelinde zaman zaman kuvvetli olacağı açıklandı. Yağışlı sistemin etkisiyle bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği dile getirildi.ÜÇ BÜYÜK KENTÜç büyük kent Ankara, İstanbul ve İzmir'de, üç gün boyunca beklenen hava durumları ise şöyle: Ankara: Perşembe parçalı az bulutlu ve yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklarla yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 11 ila 13 dereceler arasında olması bekleniyor.İstanbul: Perşembe parçalı ve çok bulutlu yağış beklenmiyor. Cuma ve cumartesi günleri çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 15 ila 16 dereceler arasında olması bekleniyor.

İzmir: Üç gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklıkların 17 ila 19 dereceler arasında olması bekleniyor.


Ilık ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji, Akdeniz, Aydın, Salı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ilık ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu         
09:59
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı         
09:06
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı         
08:05
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ilık ve yağışlı hava geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei