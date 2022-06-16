İncirde "ilekleme" dönemi başladı - Son Dakika
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İncirde "ilekleme" dönemi başladı

16.06.2022 14:23

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilek (erkek incir) satışı başladı.

Türkiye'nin incir üretim merkezi Aydın'da incirin olgunlaşması için kullanılan ilek (erkek incir) satışı başladı.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, ilekleme döneminin yaklaşık 1 ay sürdüğünü belirterek, her bahçeye 4 defa ilek asıldığını söyledi.

Hava şartlarından dolayı ileklemenin 10 gün geç başladığını aktaran Çapakçıoğlu, iyi bir sezon beklediklerini ifade etti.

İleklerin satıldığı semt pazarını gezen Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç de incirin kent ve ülke ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu kaydetti.

İncirde ilekleme dönemi başladı
İncirde ilekleme dönemi başladı
İncirde ilekleme dönemi başladı
İncirde ilekleme dönemi başladı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İncirde 'ilekleme' dönemi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İncirde "ilekleme" dönemi başladı - Son Dakika
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