40 gün önce doğum yapmıştı! Tuba öğretmen bebeğine doyamadan hayata veda etti - Son Dakika

40 gün önce doğum yapmıştı! Tuba öğretmen bebeğine doyamadan hayata veda etti

40 gün önce doğum yapmıştı! Tuba öğretmen bebeğine doyamadan hayata veda etti
Son Güncelleme: 21.09.2023 10:19

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve 40 gün önce bir bebek dünyaya getiren 35 yaşındaki Tuba Günaydınoğlu hayatını kaybetti. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve 40 gün önce bir bebek dünyaya getiren 35 yaşındaki Tuba Günaydınoğlu hayatını kaybetti.

ANİDEN FENALAŞTI

Kısa bir süre önce Mardin Adliyesi'nden görev yapan İsmail Günaydınoğlu Aydın Adliye'sine, Mardin'in Artuklu ilçesindeki Noter Cevdet Altun Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Tuba Günaydınoğlu da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'na atandı. 40 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenilen Tuba Günaydınoğlu fenalaştı.

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APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Eşi İsmail Günaydınoğlu tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Günaydınoğlu'na ilk müdahaleyi yapılarak Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günaydınoğlu doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Günaydınoğlu'nun acı haberini alan eşi ve sevenleri yasa boğuldu. Tuba öğretmenin cenazesinin Elazığ'ın Sün Köyü Mehdi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Günaydınoğlu'nun vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Efeler ilçesi Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmenimiz Tuba Günaydınoğlu'nun vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Mardin, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 40 gün önce doğum yapmıştı! Tuba öğretmen bebeğine doyamadan hayata veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40 gün önce doğum yapmıştı! Tuba öğretmen bebeğine doyamadan hayata veda etti - Son Dakika
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