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Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı

20.02.2022 17:50
Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı

Aydın Efeler ilçe merkezi Soğukkuyu yakınlarında bulunan 6 katlı bir inşaattan yola düşen bir kişi ağır yaralandı.

Aydın Efeler ilçe merkezi Soğukkuyu yakınlarında bulunan 6 katlı bir inşaattan yola düşen bir kişi ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahale uyguluyor.

Olay saat 17: 30 sıralarında Egemenlik Bulvarı Aydın Eski Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki binaya çıkan ve isminin Ö.Ç. olduğu belirtilen 40 yaşlarındaki bir şahıs inşaatın tepesinden acseyir halindeki araçların arasına hızla düştü. Bir şahsın inşaattan düştüğünü görenler hemen 112 Acil Servis'e arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahale uygularken, polis ekipleri de trafiği düzenlemek için bölgede görev aldı. - AYDIN

Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı

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Efeler, İnşaat, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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