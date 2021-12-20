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Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

20.12.2021 18:29
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın inşaat iskelesi çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın inşaat iskelesi çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 218 Sokak'taki bir apartmanın cephe yenileme işlemi için kurulan iskele bir anda çöktü. İskelenin çökmesiyle üzerinde bulunan 2 işçi yüksekten düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayat tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - AYDIN

Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı

Efeler, İnşaat, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da inşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı - Son Dakika


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