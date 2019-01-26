Son Dakika Haberleri: Aydın'da İnşaat Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

Aydın'da İnşaat Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu

1 saat önce

Aydın'da bir inşaatın çevre düzenlemesi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu.

Aydın'da İnşaat Kazısında İnsan Kemikleri Bulundu, System.String[]
Aydın'da bir inşaatın çevre düzenlemesi için yapılan kazıda insan kemikleri bulundu.

Girne Mahallesi 2107 Sokak'taki inşaatta çevre düzenlemesi yapan işçiler, kazı esnasında kemik ve kafatası gördü.

İşçilerin haber vermesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatasının ve kemiklerin bir insana ait olduğunu tespit etti.

Ekipler, kemiklerin bulunduğu bölgedeki ev sahiplerinin ifadesine başvurdu.

Kemiklerin, yapılan incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderileceği öğrenildi.

İşçilerden Aşkın Kalbitaş, kazı sırasında kafatasını ve kemikleri görünce tedirgin olduğunu, hemen polise haber verdiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Girne, Polis, Aydın, Güncel
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