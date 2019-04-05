Son Dakika Haberleri: Aydın'da İnşatta Göçük: 1 Yaralı

Aydın'da İnşatta Göçük: 1 Yaralı

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Aydın'da İnşatta Göçük: 1 Yaralı, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 30 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Kaygın, diğer işçilerin yardımıyla çıkarılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:54 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Koçarlı, İşçi, Aydın, Güncel
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