Aydın'da intihar girişimi... Mutfak tüpünü açarak hayatına son vermek istedi
38 dakika önce
Aydın'da intihar girişimi... Mutfak tüpünü açarak hayatına son vermek istediAYDIN - Aydın'da Cihan S. intihar girişiminde bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
'da intihar girişimi... Mutfak tüpünü açarak hayatına son vermek istedi
AYDIN - Aydın'da Cihan S. intihar girişiminde bulundu. Olay, Aydın'ın Efeler
ilçesi Cuma Mahallesi 213 sokak'ta saat: 21.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Cihan S. evinin tüm kapı ve pencerelerini kapatarak mutfak tüpünü açtı. 155 Polis
İmdat hattını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Cihan S.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekipleri de Cihan S.'nin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca 2 polis memuru itfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak evin balkonuna çıktı. Balkondan içeri giren polisler Cihan S.'yi ikna ederek aşağıya indirdi. Apartmandan dışarı çıkartılan Cihan S. gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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