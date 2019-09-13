Son Dakika Haberleri: Aydın'da iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası
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Aydın'da iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası

1 saat önce

Aydın'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan, bir kuruyemiş firmasının sahibi iş adamı A.T. ve oğlu F.T'nin, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Aydın'da iş adamlarının yargılandığı FETÖ davası, System.String[]

Aydın'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan, bir kuruyemiş firmasının sahibi iş adamı A.T. ve oğlu F.T'nin, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanıklar A.T. ve oğlu F.T ile sanık avukatları katıldı.

Gizli tanığın, "15 Temmuz'dan bir hafta önce Umurlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde toplandılar" yönündeki iddialarını reddeden A.T, o tarihlerde orada olmadığını savundu. Sanık A.T, "Bu şirketle hiçbir ticari ilişkim ve işim yok. Gelen baz bilgilerinde de benim o tarihlerde orada olmadığım gözüküyor." ifadesini kullandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "silahlı terör örgütü üyeliği" için kesin delillerin olmadığını belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıkların ek süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:36 Kaynak: AA
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