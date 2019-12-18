Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika

Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş insanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.

Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş insanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.


ADÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Dündar, yaptığı açıklamada alınan cihazın prematüre bebekleri körlükten kurtaran bir cihaz olduğunu, çocukların lazer ameliyatlarını da bu cihazla yapabileceklerini belirtti.

Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver Kaynak Türkmen ise prematüre bebekleri, bu cihaz olmadığı için başka illere sevk ettiklerini, dolayısıyla riskli olduğunu fakat bundan sonra tedavi ve takibinin yapılabileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Bağıştan dolayı plaket takdim edilen Şefik Çerçioğlu ise hastanelerin bağış konularında desteklenmesi gerektiğini belirterek "Hastaneye muayeneye geldiğimde prematüre bebekler için ihtiyaç olan bu cihazın olmadığını duyunca hemen yardımcı olmak istedim. Bebeklerin tedavilerine bir nebze de olsa katkım olacak ise bu benim için büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu daha sonra Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları önemsediklerini, Aydınlı iş adamlarıyla kentin gelişimi ve marka değerinin artması için projeler yürüttüklerine dikkati çeken Aldemir, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Çerçioğlu'nu tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Adnan Menderes Üniversitesi, Yenidoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti
Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Son Dakika
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Son Dakika
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:03:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]