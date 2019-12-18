Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş insanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.



ADÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Dündar, yaptığı açıklamada alınan cihazın prematüre bebekleri körlükten kurtaran bir cihaz olduğunu, çocukların lazer ameliyatlarını da bu cihazla yapabileceklerini belirtti.

Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver Kaynak Türkmen ise prematüre bebekleri, bu cihaz olmadığı için başka illere sevk ettiklerini, dolayısıyla riskli olduğunu fakat bundan sonra tedavi ve takibinin yapılabileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Bağıştan dolayı plaket takdim edilen Şefik Çerçioğlu ise hastanelerin bağış konularında desteklenmesi gerektiğini belirterek "Hastaneye muayeneye geldiğimde prematüre bebekler için ihtiyaç olan bu cihazın olmadığını duyunca hemen yardımcı olmak istedim. Bebeklerin tedavilerine bir nebze de olsa katkım olacak ise bu benim için büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu daha sonra Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları önemsediklerini, Aydınlı iş adamlarıyla kentin gelişimi ve marka değerinin artması için projeler yürüttüklerine dikkati çeken Aldemir, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Çerçioğlu'nu tebrik ederek teşekkürlerini iletti.