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Aydın'da iş kazası

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde, inşaat halindeki binanın sekizinci katından düşen işçi yaralandı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, inşaat halindeki binanın sekizinci katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsündeki yurt inşaatında çalışan Doğan Mıhcı (35), sekizinci kattaki iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mıhcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52 Kaynak: AA
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