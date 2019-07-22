Aydın'da iş kazası
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde, inşaat halindeki binanın sekizinci katından düşen işçi yaralandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:52 Kaynak: AA
'ın Efeler
ilçesinde, inşaat halindeki binanın sekizinci katından düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Kampüsündeki yurt inşaatında çalışan Doğan Mıhcı (35), sekizinci kattaki iskeleden düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekibi sevk edildi.
Ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mıhcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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