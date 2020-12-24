Aydın'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Ekmekçi'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Ofiste kaldığı öğrenilen ve dumandan etkilenen Yusuf Ekmekçi'ye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, bir inşaat şirketine ait ofiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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