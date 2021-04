Aydın'da iş yerini kundaklayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu bir iş yerini kundaklayan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan Pazar günü Hasan Efendi Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri sabah saatlerinde kundaklandı. 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerini kundaklama görüntüleri an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli yangın sonrası kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kundakçının yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından dün akşam saatlerinde Ata Mahallesi 657 sokak üzerinde yakalanan şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN