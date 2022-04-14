Aydın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

14.04.2022 20:17
Aydın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, İncirliova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ercan Uçak'ın döşemecilik yaptığı iş yeri ile bir mermer dükkanından akü, demir, 2 bisiklet ile dinamonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli A.K'yi yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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