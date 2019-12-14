Aydın'da İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 7541 kişi faydalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 7541 kişi faydalandı - Son Dakika

Aydın'da İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 7541 kişi faydalandı

7 saat önce

Aydın'da istihdamın arttırılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs ve programlardan 2019 Ocak-Ekim ayı içerisinde 7541 kişi faydalandı.

Aydın'da İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından 7541 kişi faydalandı, System.String[]

Aydın'da istihdamın arttırılması için çalışmalarını sürdüren İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurs ve programlardan 2019 Ocak-Ekim ayı içerisinde 7541 kişi faydalandı.


İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü Aydın'da işsizliğin azaltılması, üretimin ve istihdamın arttırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'da Türkiyen ortalamasının altında olan işsizlik rakamlarının daha da aşağıya çekilebilmesi için çalışmalarını sürüdüren Aydın İŞKUR, bir yandan da açtığı girişimcilik kursları ve programları ile eğitimlerine devam ediyor.


İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR olarak kurs ve programlara çok önem verdiklerini belirterek, "Aydın İlinde 2019 Ocak- Ekim döneminde düzenlenen Aktif İşgücü programlarımızla faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. 64 adet Meslek Edindirme Kursundan (istihdam garantili ve garantisiz) 1283 kişi, 1869 adet İşbaşı Eğitim Programından 5 bin 391 kişi, 46 adet Girişimcilik eğitiminden 867 kişi olmak üzere, toplam 1979 adet kurs ve programdan 7 bin 541 kişi faydalanmıştır. Yine 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 96 adet Toplum Yararına Programdan (TYP) toplam 4 bin 105 kişi faydalanmıştır. Üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı'na 294 kişi katılmıştır. Ayrıca işverenlerimizle diyalog kapsamında 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde özel sektör işyeri ziyareti sayısı 12 bin 249, danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 99 bin 864, grup görüşme sayısı 519 ve eğitim kurumu ziyareti ise 159 olarak gerçekleşmiştir" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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