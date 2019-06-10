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Aydın'da ıslak mezuniyet

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ni başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde binlerce kişi aniden bastıran sağnak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ni başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreninde binlerce kişi aniden bastıran sağnak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde yollar trafiğe tıkandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan öğrenciler ve aileleri aniden değişen Aydın havasının azizliğine uğradılar.

Aydın Efeler'de sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 40 dereye kadar ulaşan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerine yağışlı havaya bıraktı. Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenine mezun olan öğrenciler ve yakınları ile birlikte binlerce kişi katıldı. Şehir merkezindeki Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan mezuniyet törenine katılmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk sağnak yağmur ile birlikte artınca Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda trafik durma noktasına geldi. Yıllarca sıcak hava ile mücadele eden Adnan Menderes Üniversitesi'nin öğrencileri öğrenim hayatlarının son gününde deyimlere konu olan Aydın havasının azizliğine uğradılar. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
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