Aydın'da İsrail protestosu - Son Dakika

Aydın'da İsrail protestosu

11.05.2021 16:01
Aydın'da İsrail protestosu, System.String[]

Aydın'da sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kent meydanında protesto etti.

Aydın'da sivil toplum kuruluşları (STK) İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan sivillere müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kent meydanında protesto etti. Aydınlı STK'lar adına basın açıklaması yapan Güven Şubası, "Mescid-i Aksa için teyakkuzdayız" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek isteyen Aydınlı STK'lar öğle namazında Bey Camii'nde bir araya geldi. Öğle namazının ardından kent meydanına geçen STK'lar basın açıklaması yapıp sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Güven Subaşı, "Bugün itibari ile 5 milyondan fazla Filistinli vatanlarından uzakta mülteci olarak yaşamlarını güçlükle idame ettirmekte, en temel insan haklarından mahrum bırakılmaktadırlar. Gazze'de 2 milyon Filistinli en basit ihtiyaçlarını bile güçlükle karşılayabilecekleri bir açık hava hapishanesine mahkum edilmiş durumdadır. Uluslararası sözleşmeler açısından hiçbir meşrutiyeti olmayan Kudüs işgali sonrası bugüne kadar sayısız savaş suçuna imza atmış olan siyonist işgal yönetimi, göstermelik kınama açıklamalarının ötesinde bir yaptırımla karşılaşmamıştır. Son yıllarda ve özellikle her Ramazan ayında tekrarlandığı üzere mukaddes Ramazan ayının ilk günlerinde İsrail terör devletinin Mescid-i Aksa'nın Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatması ve Mescid-i Aksa'da okunan ezanı engellemeye çalışmasıyla başlayan provokatif müdahaleler neticesinde gelişen olaylar sonucunda Filistinli eylemcilere orantısız güç kullanarak müdahale etmesiyle yüzlerce Müslüman gözaltına alınmıştır" dedi.

İsrail'in son gelişmelerle haddini fazlasıyla aştığını kaydeden Subaşı, "Tapınak dağına dönüşmüş örgütlerini gibi fanatik örgütler, yine Ramazan'ın 28'ine denk gelen 10 Mayıs'taki İbrani Kudüs Günü'nde Mescid-i Aksa'ya yoğun baskın için çağrıda bulunmuş ve İsrail güvenlik güçleri ile birlikte Mescid-i Aksa'ya saldırıya geçmişlerdir. Mescid-i Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerimize topyekun saldıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çeviren, Gazze'deki sivil halkı çoluk çocuk demeden öldüren, Kudüs'te Filistinlilerin evlerini zorla işgal eden işgalci İsrail haddini fazlasıyla aşmakta uluslararası toplum ise bütün gelişmelere sessiz kalmaktadır" diye konuştu.

Filistin'in her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Subaşı şunları söyledi:

"Aydın sivil toplum kuruluşları olarak Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'e yapılacak her saldırıyı bizlere yapılmış kabul edeceğimizi ve saldırıları engellemek için İsrail terör devleti ve yerel temsilciliklerinin uykularını kaçırmak için teyakkuzda olduğumuzu ilan ederiz. Vicdanlı tüm insanları siyonist örgütlerin ve terör devleti İsrail'in saldırılarına karşı teyakkuzda olmaya, Filistinlilerin yanında olmaya çağırıyoruz. Filistin'in her bölgesinde, sokağında ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü savunan bütün Müslümanlar adına direniş gösteren yürekli Filistinli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Onların yanında olmaktan asla geri adım atmayacağız."

Subaşı'nın konuşması sık sık, "Kahrolsun İsrail, Katil İsrail Filistin'den defol" gibi sloganlarla bölünürken, açıklama sonrası Filistin için dua edildi. Basın açıklamasına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen başta olmak üzere, Aydın'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri katıldı. - AYDIN

Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu
Aydın'da İsrail protestosu

Mescit, İsrail, Aydın, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydın'da İsrail protestosu - Son Dakika


Son Dakika

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