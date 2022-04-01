Aydın'da itfaiye aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde itfaiye aracıyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şevketiye Mahallesi Askerlik Şubesi önünde Ramazan K. yönetimindeki 09 KA 5413 plakalı itfaiye aracıyla Tolgahan S. (17), idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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