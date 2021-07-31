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Aydın'da ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika

Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

31.07.2021 08:59
Aydın'da ithalat ve ihracat arttı, System.String[]

TÜİK verilerine göre Haziran ayında Aydın genelinde ihracat yüzde 32,8 arttı, ithalat yüzde 21,3 arttı.

TÜİK verilerine göre Haziran ayında Aydın genelinde ihracat yüzde 32,8 arttı, ithalat yüzde 21,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın'da İhracat 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 artarak 79 milyon 548 bin dolar, ithalat ise yüzde 21,3 artarak 26 milyon 887 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 28. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 75,51 ile 60 milyon 67 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,03 ile 15 milyon 140 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,45 ile 4 milyon 336 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 81,57 ile 21 milyon 933 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 15,86 ile 4 milyon 263 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,56 ile 687 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Haziran ayında Aydın'dan en fazla ihracat İtalya'ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 10 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 8 milyon 294 bin dolar ile İspanya ve 6 milyon 331 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Haziran ayında Aydın'a en fazla ithalat İtalya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat

7 milyon 346 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı sırasıyla 3 milyon 606 bin dolar ile Çin ve 2 milyon 580 bin dolar ile Birleşik Krallık izledi. - AYDIN

Aydın'da ithalat ve ihracat arttı

Haziran, İhracat, dolar, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika Ekonomi


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