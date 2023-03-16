İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk iddiası! Sosyal medyadan paylaştı, ikisi de istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk iddiası! Sosyal medyadan paylaştı, ikisi de istifa etti

16.03.2023 13:23
İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk iddiası! Sosyal medyadan paylaştı, ikisi de istifa etti

Türkiye'de İYİ Parti'nin en güçlü olduğu illerin başında gelen Aydın'da İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarstı. Eşinin kendisini, partiye üye yaptığı bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'ndan, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Alak ise parti üyeliğinden istifa etti.

İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Alak, sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu bir paylaşımla eşini partiden başka bir kadınla kendi evlerinde yakaladığını öne sürdü.

"EVİMDE YAKALADIM İKİSİNİ"

Paylaşımında, "Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. Bugün evimde yakaladım ikisini. Uzaklaştırma alıp, gerekli kamera görüntüleri kriminal inceleme adli kurumlar tarafından yapıldıktan sonra paylaşacağım. Benim Ahmet Alak ile hiçbir bağlantım kalmamıştır" ifadelerini kullanan Alak, başkan olan eşi için de 30 günlük uzaklaştırma kararı verildiğini duyurarak "Bu parti benim her şeyimi çaldı" diyerek İYİ Parti üyeliğinden de istifa ettiğini belirtti.

"YARGI ÖNÜNDE İSPATLAYACAĞIM"

Yapılan paylaşım Aydın'da siyaset gündemine bomba gibi düşerken gözlerin çevrildiği İYİ Parti İlçe Başkanı Alak'tan da bir paylaşım geldi. Alak paylaşımında "Eşim Pınar Alak'ın 15.03.2023 tarihinde kendisine ait Facebook hesabından şahsımı karalayıcı açıklamaları bazı yerel haber sitelerinde haber olmak suretiyle kamuoyuna mal olmuştur. Eşimin tarafıma isnat ettiği suçlamalar gerçek olmayıp bu durumun tarafımca kabul edilmesi mümkün değildir. Bu hususta ki haklılığımı da Bağımsız Türk Yargısı huzurunda ispatlayacağımdan kimsenin zerre kadar şüphe duymasına gerek bulunmamaktadır" ifadelerini yer verdi.

İSTİFA KARARI ALDI

Açıklamasının devamında partisinden istifa ettiğini belirten Alak, "Eşim tarafından tarafıma isnat edilen hususlar her ne kadar yukarıda da belirttiğim üzere gerçek olmasa da sürecin partime ve partime gönül veren ilçemizde ki binlerce yol arkadaşıma zarar vermemesi adına İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi kamuoyuna bildiririm" dedi.

Kaynak: İHA
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Ahmet Alak, İYİ Parti, Hisarcık, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti'yi sarsan yasak aşk iddiası! Sosyal medyadan paylaştı, ikisi de istifa etti - Son Dakika


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