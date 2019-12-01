Son Dakika Haberleri: Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan operasyonda alkollü bir mekanda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.

Operasyon yapılan iş yerine para cezası kesilirken, yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Çalışma izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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