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Aydın'da izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde alkollü bir mekanda çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan operasyonda alkollü bir mekanda izinsiz çalıştıkları tespit edilen 5 yabancı uyruklu kadın tespit edildi.
Operasyon yapılan iş yerine para cezası kesilirken, yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Çalışma izni bulunmayan yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.
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