Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi

06.11.2020 22:35
Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi, System.String[]

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, izolasyon kurallarını ihlal eden 119 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini bildirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, izolasyon kurallarını ihlal eden 119 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yapılan denetimlerde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 119 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldığı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildiğini belirtti.

Aksoy, mesajında, Kovid-19 temaslı olup karantina altında olması gereken kişilerin, karantina ihlali yapıp yapmadığına dair denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Yurtlar Kurumu, Hüseyin Aksoy, Kredi, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı         
22:18
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi         
22:17
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu         
21:59
Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı         
21:46
ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor         
20:57
'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı         
20:24
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor         
19:29
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 22:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da izolasyon kurallarına uymayan 119 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei