Son Dakika Haberleri: Aydın'da Jandarma'dan Yeni Yıl Öncesi Kumar Operasyonu

Aydın'da Jandarma'dan Yeni Yıl Öncesi Kumar Operasyonu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yapılan denetim faaliyetlerinde iki adet telefon şarj aleti görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.

Aydın'da Jandarma'dan Yeni Yıl Öncesi Kumar Operasyonu, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Jandarma tarafından yapılan denetim faaliyetlerinde iki adet telefon şarj aleti görünümünde kumar makinesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yeni yıl öncesi Nazilli Aksu Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde Ş.Ç. isimli şahsın işlettiği kahvehanede telefon şarj aletine benzeyen iki adet kumar oynamaya yarayan makine ele geçirildi.

İşletme sahibi Ş.Ç. hakkında kumar oynamak için imkan sağlama suçundan işlem yapılarak kumar oynamaya yarayan iki makine muhafaza altına alındı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:01 Kaynak: İHA

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