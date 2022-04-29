Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı

29.04.2022 12:36
Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı

Aydın'da, jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'da, jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Buharkent ve Kuyucak ilçelerindeki mahallelerde ev ev gezerek KADES uygulamasını tanıttı.

Nazilli ilçesindeki bir incir fabrikasını da ziyaret eden kadın astsubaylar, KADES uygulamasının, cep telefonlarına indirilmesini sağladı.

Etkinlikte kadınlara, acil durumlarda cihazın nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak anlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aydın, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aydın'da jandarma ekipleri kadınlara KADES'i tanıttı - Son Dakika
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