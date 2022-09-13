Servis araçlarını da denetleyen ekipler öğrencileri çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi ile suçtan korunma, kişisel güvenlik ile trafik konuları konularında bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Jandarma Motosikletli Trafik Timi ekipleri, eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak için jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika

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