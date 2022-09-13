Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika
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Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi

13.09.2022 14:30
Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi

Aydın'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi, öğrencilere hediye verdi.

Aydın'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi, öğrencilere hediye verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Jandarma Motosikletli Trafik Timi ekipleri, eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak için jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı.

Servis araçlarını da denetleyen ekipler öğrencileri çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi ile suçtan korunma, kişisel güvenlik ile trafik konuları konularında bilgilendirdi.

Çeşitli hediyelerin verildiği etkinliğin sonunda jandarma, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi - Son Dakika
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