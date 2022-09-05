Ekipler, Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın Temsilciği ile Nazilli Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin katılımıyla, park, bahçe ve ormanlık bölgelerde kedi ve köpek maması bıraktı.

Kaynak: AA

Karacasu, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı - Son Dakika

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