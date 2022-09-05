Aydın'da jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı - Son Dakika
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Aydın'da jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı

05.09.2022 16:16
Aydın'da jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı

Aydın'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Aydın'da jandarma ekipleri, sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

İl jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Karacasu ilçesinde sokak hayvanlarını besledi.

Ekipler, Karacasu Belediyesi zabıta ekipleri, Hayvan Hakları Federasyonu Aydın Temsilciği ile Nazilli Hayvanları Koruma Derneği üyelerinin katılımıyla, park, bahçe ve ormanlık bölgelerde kedi ve köpek maması bıraktı.

Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, onların su ihtiyacını da karşıladı.

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Kaynak: AA

Karacasu, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için doğaya mama bıraktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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