Aydın'da jandarma ekiplerinden sahilde "kirlilik" denetimi

Aydın'da jandarma ekiplerince, ekosistemin korunması ve kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla deniz kıyısında denetim yapıldı.

Denetime, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin yanı sıra Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla müsilaj ve kirlilikle ilgili inceleme yapıldı.

Ekipler, kirlilik konusunda, bölgedeki işletmeleri de uyardı.