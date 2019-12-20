Aydın'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da jandarmadan 'Güven Masası' uygulaması - Son Dakika

Aydın'da jandarmadan "Güven Masası" uygulaması

6 saat önce

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.

Aydın'da jandarmadan

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde "Güven Masası" uygulaması başlatıldı.

Jandarma karakollarına gelen vatandaşların müracaat, şikayet, talep ve beklentilerinin dikkatle dinlenmesi, müracaat konusuna göre karakoldaki ilgili birime ve personele hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirilme yapılabilmesi için hayata geçirilen uygulama ile vatandaşların karakoldaki iş ve işlemlerinin süratle tamamlanması hedefleniyor.

Güven masalarında jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemlere ilişkin de vatandaşa yol gösterilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların güven verici bir şekilde karşılanmaları, doğru iletişim kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınması amacıyla kurulan bu uygulama Efeler, Söke, Nazilli ve Kuşadası ilçe jandarma komutanlıklarında hizmet veriyor.

Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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