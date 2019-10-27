Son Dakika Haberleri: Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

1 saat önce

Aydın'da jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Aydın'da jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve güven uygulaması" çerçevesinde, alışveriş merkezleri, kafeler, eğlence mekanları, umuma açık yerler ve yollarda uygulama yaptı.

İl genelinde 340 personelin katıldığı uygulamada 660 nokta ve 60 metruk bina kontrol edildi. 8 bin 816 kişinin sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Bu arada kontrol edilen 5 bin araçtan 95'ine, 33 bin 643 lira idari para cezası kesildi 31 araç, trafikten men edildi.

Öte yandan sigortasız ve çalışma izni olmayan 3 Afganistan uyruklu kişiyi çalıştıran iş yeri sahibine de 58 bin 863 lira para cezası uygulandı.

Jandarma, Aydın, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 04:04 Kaynak: AA
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