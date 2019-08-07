Aydın'da jandarmadan kaçak silah tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
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AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde, jandarma ekiplerinin kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:52 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Nazilli
ve Bozdoğan
ilçelerinde, jandarma ekiplerinin kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesi Yenice
Mahallesi ve Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesinde kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 404 adet fişek, 50 adet kurusıkı fişek ve 145 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının tamamlamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve R.A. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler A.R.A., M.Ö. ve S.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN
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