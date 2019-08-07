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Aydın'da jandarmadan kaçak silah tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

45 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde, jandarma ekiplerinin kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'da jandarmadan kaçak silah tacirlerine operasyon: 5 gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde, jandarma ekiplerinin kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik olarak düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesi Yenice Mahallesi ve Nazilli ilçesi Aydoğdu Mahallesinde kaçak silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 404 adet fişek, 50 adet kurusıkı fişek ve 145 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının tamamlamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve R.A. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler A.R.A., M.Ö. ve S.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN
Jandarma, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:52 Kaynak: İHA
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