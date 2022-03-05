Aydın'da jeoloji mühendisleri asli denetçi olarak göreve başladı - Son Dakika
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Aydın'da jeoloji mühendisleri asli denetçi olarak göreve başladı

05.03.2022 14:49
Aydın'da jeoloji mühendisleri asli denetçi olarak göreve başladı

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Türkiye'de ilk kez Aydın'da jeoloji mühendislerinin yapı denetim firmalarında asli denetçi olarak görev yapmaya başladığını, bunun ülke geneline yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilcisi Hasan Kuru, Türkiye'de ilk kez Aydın'da jeoloji mühendislerinin yapı denetim firmalarında asli denetçi olarak görev yapmaya başladığını, bunun ülke geneline yaygınlaşması gerektiğini belirtti.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla temsilcilikte basın açıklaması yapan Kuru, şehirlerdeki yapıların uzay ortamında imal edilmediğini jeoloji olmadan, deprem ve afetlerle mücadelenin olmayacağını ifade etti.

Yapı denetim firmalarında jeoloji mühendislerinin asli denetçi olarak görev yapması gerektiğini kaydeden Kuru, Aydın'ın bu konuda örnek teşkil ettiğini, ocak ayından bu yana jeoloji mühendislerinin asli denetçi olarak görev yaptığını bildirdi.

Kuru, "Ülkemiz için ilk olması açısından önem arz eden bu uygulamanın bakanlık yönetmeliğine girerek uygulanması afet güvenliği için hayati önem arz etmektedir. Aydın Valiliğimize ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz." dedi.

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Togo Cumhuriyeti, Hasan Kuru, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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