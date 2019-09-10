Son Dakika Haberleri: Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu
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Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jeotermal enerji santrali yapımı için başlatılan arazi çalışmasına tepki gösteren grup, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi başlattı.

Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jeotermal enerji santrali yapımı için başlatılan arazi çalışmasına tepki gösteren grup, kaymakamlık binası önünde oturma eylemi başlattı.

Pamukören Mahallesi Değirmendere mevkisinde jeotermal enerji santrali yapımı için arazi düzleme çalışması başlatılması üzerine, mahalle sakinlerinden oluşan bir grup, çalışmaları engellemek istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, grubu arazi dışına çıkarttı.

Grup, daha sonra Kaymakam Yılmaz Kurt'la görüşmek için kaymakamlık binasının önüne hareket etti.

Olay yerine gelen CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ile gruptan seçilen 3 kişi, Kaymakam Kurt ile görüştü.

Tepki üzerine, firmanın, çalışmalara ara verdiği belirtildi.

Gazetecilere açıklama yapan Sevim, oturma eylemi başlatıldığını belirterek, bölgede çadır kurulmasına ve nöbet sistemiyle eylemlerin sürdürülmesine karar verildiğini aktardı. Serkan Sevim, "Tüm arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaya burada izin vermeyeceğiz. Bu akşam itibarıyla çadır kuracağız, eylemimiz daha anlamlı hale gelecek." dedi.

Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:52 Kaynak: AA
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