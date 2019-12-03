Son Dakika Haberleri: Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu
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Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, Kızılcaköy Mahallesi'ne yapılması planlanan jeotermal enerji santraline tepki gösterdi.

Aydın'da jeotermal enerji santrali protestosu, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir grup, Kızılcaköy Mahallesi'ne yapılması planlanan jeotermal enerji santraline tepki gösterdi.

Jeotermal enerji santraline ilişkin yarın Ankara'da komisyon görüşmelerinin yapılacağını ileri süren bir grup, Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, "Yaşam hakkıma dokunma", "Jeotermale hayır", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Gülten Şimşek, Ankara'da yapılacak toplantıda Kızılcaköy'ün kaderinin belirleneceğini söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır seslerini duyurmaya çalıştıklarını aktaran Şimşek, "Toplantıyı yapacak olanlar bizi dinlesin, çığlığımızı duysun, sesimize kulak versin. Yaşamdan yana, gelecek nesillerden yana, toprağın, suyun, havanın hatırına karar alsınlar. Biz devletin kurullarına güvenmek istiyoruz. Onları karşımızda değil, yanımızda görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada gruba destek veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da mahalle halkının elektrik üretimine değil, bu üretim yapılırken çevrenin yok edilmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Ankara, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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