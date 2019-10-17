Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da uzun zamandır gündemin ilk maddesini oluşturan jeotermalle ilgili düzenlediği "Aydın'da jeotermal" konulu karikatür yarışması sonuçlandı.



9-14 yaş grubunda ve 15 yaş üzeri için ayrı ayrı düzenlenen yarışmada çizerler jeotermalin olumsuz etkilerini çizgilerle ortaya koydu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarışmaya katılan tüm çizerlere teşekkür ederken jeotermal santrallarının Aydın ve Aydınlılar üzerindeki olumsuz etkilerinin çizgilerin diliyle de ortaya konulduğunu söyledi.



9 yaş üzerindeki amatör-profesyonel tüm katılımcılara açık olan yarışmaya çizerler yoğun katılım gösterdi. Çizerler tarafından yarışmaya 150'nin üzerinde eser gönderildi. Türkiye genelinden katılıma açık olan yarışmada 15 yaş üzeri kategoride birinci Kuşadası'ndan Bilal Akay oldu. İkinci Aydın Efeler'den Musa Kılıçaslan olurken üçüncü ise Konya Karatay'dan Ramazan Özçelik oldu.



9-14 yaş grubunda ise birinci Sinop Boyabat'tan Aziz Göveli oldu. Bu yaş grubunda ikinci Uşak'tan Arda Gün, üçüncü ise Aydın'dan Zeynep Nur Çelik oldu.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 22 Ekim'de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılacak törenle verilecek. Sergilemeye değer görülen eserler ise yine Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 27 Ekim tarihine kadar görülebilecek. - AYDIN