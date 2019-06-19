Son Dakika Haberleri: Aydın'da jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandı
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Aydın'da jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandı

14 dakika önce

Germencik ilçesinde Çevre ve Doğa Derneği üyeleri, jeotermal enerji santrallerinin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırladı.

Aydın'da jeotermalin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırlandı, System.String[]
Germencik ilçesinde Çevre ve Doğa Derneği üyeleri, jeotermal enerji santrallerinin tarıma etkisiyle ilgili rapor hazırladı.
Derneğin basın sözcüsü Dr. Metin Aydın, Alangüllü Mahallesinde kuruyan bazı zeytin ağaçlarının yanında gazetecilere açıklama yaptı.
Jeotermalin tarıma zarar verdiğini iddia eden Aydın, "Bununla ilgili şimdiye kadar pek çok çalışma yapılmış. Biz de bu çalışmalardan yola çıkarak dernek olarak bunu rapor haline getirdik." dedi.
Rapor haline getirdikleri verilerin bilimsel dayanağının olduğunu aktaran Aydın, raporu, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Aydın milletvekillerine sunacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:00 Kaynak: AA
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