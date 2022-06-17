Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

17.06.2022 09:38
Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde, bakır kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkı ve bir liseden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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