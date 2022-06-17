İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye otoparkı ve bir liseden bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kablo hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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