Son Dakika Haberleri: Aydın'da Kaçak Akaryakıt ve İçki Operasyonu

Aydın'da Kaçak Akaryakıt ve İçki Operasyonu

38 dakika önce

Aydın'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Kaçak Akaryakıt ve İçki Operasyonu, System.String[]
Aydın'da akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 14 bin litre karışımlı akaryakıt, 18 farklı hacimlerde tank, 6 varil, 7 aktarma borusu, 4 pompa, 63 bidon, 1 katı ve sıvı yağı ayrıştıran filtre makinesi ele geçirildi.

Öte yandan Aydın ve İzmir'de yapılan kaçak içki operasyonunda Aydın'da 2, İzmir'de ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, 180 litre etil alkol, 175 litre kaçak içki, 2 bin 960 şişe kapağı, bin 824 sahte bandrol, 28 şişe sahte bandrollü kaçak içki ve 960 boş şişe ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:01 Kaynak: AA
Aydın, Güncel
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