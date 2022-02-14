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Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

14.02.2022 09:43
Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

Aydın'da mevzuata aykırı av yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde iki kişiye idari işlem uygulandı.

Aydın'da mevzuata aykırı av yapan kişilere yönelik yapılan denetimlerde iki kişiye idari işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Yaban hayatı için sahadayız. 13 Şubat 2022 tarihinde Av koruma-kontrol çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilen denetimlerimizde, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 2 kişi hakkında idari işlem tesis edilmiştir" denildi. - AYDIN

Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaçak av denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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