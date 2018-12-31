Aydın'da Kaçak Avlanma
41 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli parkta, avlanmak amacıyla kafesli tuzak kuran 2 kişiye 3 bin 400 lira para cezası kesildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli parkta, avlanmak amacıyla kafesli tuzak kuran 2 kişiye 3 bin 400 lira para cezası kesildi.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekipleri, ağaçların üzerinde ve farklı noktalarda kafesler olduğunu tespit etti.
Ekipler, kafeslerin hayvanları avlamak için tuzak şeklinde kurulduğunu belirledi.
Kafesleri koydukları tespit edilen 2 kişiye Milli Parklar Kanunu'na muhalefetten 3 bin 440 lira para cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:45 Kaynak: AA
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