Aydın'da Kaçak İçki Operasyonu
44 dakika önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyon ile çok sayıda kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde polisin düzenlediği operasyon ile çok sayıda kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efeler ilçesinde kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, 7 şahıstan 6 litre sahte/kaçak içki, 2 litre etil alkol, 1280 dal içi tütün doldurulmuş makaron, herhangi bir belgesi bulunmayan 1 adet av tüfeği ile 5 adet dolu fişek, faturası olmayan cinsel içerikli ürünler (5 paket çikolata, 10 paket macun, 4 paket bal, 3 paket kapsül, 1 paket mendil, 2 paket jel, 3 paket kahve, 2 adet içecek), faturası olmayan cinsel içerikli ürünler 29 paket kapsül, 22 adet içecek, 33 şişe sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:11 Kaynak: İHA
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