Aydın'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Aydın'da kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Aydın'da kaçak içki satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyonda, 2 bin 697 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da kaçak içki operasyonu, System.String[]

Aydın'da kaçak içki satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyonda, 2 bin 697 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde kaçak içki satışı ve imalatı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ş. ve İ.D. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2 bin 697 litre etil alkol, bin 52 etil alkol etiketi, 39 bidon, 295 bidon kapağı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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