Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

29.03.2022 17:59
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi Acısu mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında hazine arazisi içerisinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli kullandıkları suç aletleri ile yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 adet kazma ve 1 adet burç ele geçirildi.

Suç yerinin sit alanı içerisinde olup olmadığının tespiti için Aydın Müze Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılırken olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar hakkında Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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