Aydın'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesine tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları suçlamasıyla 5 kişi yakalandı.
Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elderesi Mahallesinde M.A.U'ya ait arazide tarihi eser bulmak için kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Arazi sahibiyle M.D, M.D, R.D, M.A.M. kazı sırasında suçüstü yakalandı.
Zanlılar, sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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