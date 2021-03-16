Kaçak kazıda bulunan 1,5 metrelik küp müzeye teslim edildi - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kaçak yazı yapılırken bulunan ve Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen küp (pithos), Afrodisyas Müzesine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayran Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri gitti.

Bölgede şüphelileri bulamayan ekipler, kazılan yerde küp bulunduğunu gördü.

Vinç yardımıyla çıkarılan 1,5 metrelik boş küp, Afrodisyas Müzesine teslim edildi.

Jandarmanın şüphelileri arama çalışması sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, yaptığı açıklamada, küplerin tarih boyunca depolama amacıyla kullanıldığını söyledi. Tuncer, gerekli çalışmaların ardından küpün müzede sergileneceğini dile getirdi.