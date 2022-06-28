Bir ihbarı değerlendiren Koçarlı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakırbeyli Mahallesi Gözkaya mevkinde kaçak tarihi eser kazı yapıldığını belirledi. Söz konusu bölgeye dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Kaçak kazı yapan Y.A. (40) ve S.A. (52) suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 kazma ve 1 dedektöre el konuldu. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika

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