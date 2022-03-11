Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

11.03.2022 23:11
Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 128 bin boş ve dolu makaron ile 140 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda 128 bin boş ve dolu makaron ile 140 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine A.H'nin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Yapılan aramada 110 bin bandrolsüz makaron, 140 kilogram kaçak tütün ve 18 bin doldurularak sigara haline getirilmiş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Nazilli, Sigara, Tütün, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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