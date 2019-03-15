Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 99 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, polis ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda, 99 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek sabah erken saatlerde 2 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçak tütün ve sigara sattığı tespit edilen işyerlerine yapılan operasyonda, 50 bin 600 boş makaron, 1617 paket sigara sarma kağıdı, 99 kilo tütün ve hassas terazi ele geçirildi. Kaçak tütün ve malzemelere el konuldu. Kaçak tütünleri satan işyeri sahiplerine ise cezai işlem yapıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:50 Kaynak: DHA
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