Aydın'da kaçak tütün ve içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince kaçak tütün ve içki üretenlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, onlarca litre kaçak tütün ve içki ele geçirildi.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Grup Amirliği ekipleri, insan sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlayan kaçak içki ve tütün üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler önceden belirledikleri adreslere baskın yaptı. Yapılan operasyon kapsamında, adreste yapılan aramalarda 49 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin 500 boş bandrolsüz makaron, 12 bin içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 15 paket nargile tütünü, havalı sigara dolum makinesi ve bu makineye bağlı kompresör makinesi ele geçirildiği öğrenildi.Ayrıca düzenlenen operasyonlarda 43 litre kaçak viski, 25 litre etil alkol 11 litre kaçak rakı ve çok sayı da içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirilirken M.B., T.Ç., A.O. ve L.İ. de gözaltına alındı.