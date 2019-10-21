Son Dakika Haberleri: Aydın'da kaçak ve usulsüz avcılığa geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da kaçak ve usulsüz avcılığa geçit yok

Aydın'da kaçak ve usulsüz avcılığa geçit yok

16 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılıkta kullanılan manyetik ses yayan cihaz ele geçirildi.

Aydın'da kaçak ve usulsüz avcılığa geçit yok, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak avcılıkta kullanılan manyetik ses yayan cihaz ele geçirildi.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Nazilli DKMP Şefliği ekipleri kaçak avcılıkla ilgili olarak saha faaliyetleri kapsamında Nazilli'de arazi inde manyetik ses ve dalga yayan cihaz ele geçirdi. Cihaz bulunduğu yerden doğa koruma personeli tarafından kaldırıldı. Aydın DKMP'den yapılan açıklamada, "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu 6. Maddesinde yer alan "ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler, canlı mühre, tuzak, kapan ve diğer benzeri araç, gereç ve usullerle avlanılamaz. Avda kullanımı Merkez Av Komisyonu kararı ile men edilen ses ve manyetik dalga yayan cihazlar, tuzak ve kapanlar ile benzeri araç ve gereçlerin pazar ve ticarethanelerde bulundurulması ve satışı yasaktır. Kaçak ve usulsüz avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının yaşam ortamlarının korunması ve geliştirilmesi maksadı ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda, İl Şube Müdürlüğümüzce Av Koruma ve Kontrol çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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