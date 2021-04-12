Aydın'da kaçırılan kişinin darbedilerek hastane önüne bırakılmasıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da kaçırılan bir kişinin darbedilerek hastane önüne bırakılması olayıyla ilgili yakalanan ikinci şüpheli de tutuklandı.

Çine ilçesinde yaşayan A.D'nin yaralı halde Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne bırakılmasıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, şüpheliler arasında olduğunu belirledikleri H.E'yi Hamitabat Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili bir zanlının daha arandığı belirtildi.

A.D'nin kaçırılıp darbedilmesi ve Çine Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne minibüsle yaralı halde bırakılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, husumetli olduğu 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, E.K. dün yakalanarak tutuklanmıştı.